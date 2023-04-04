Дети с аккордеоном и бубном. В соцсетях обсуждают видео исполнения жарамазана

Пользователей соцсетей умилило видео, где дети исполняют жарамазан (песня в месяц Рамазан). Ролик на своей странице Facebook разместил Жоодарбек Жусупов.

«Жарамазан поют вот так, и не на улицах, а в домах. Надеюсь, что дети, которые увидят это видео, возьмут пример», — написал он.

В священный месяц Рамазан в некоторых странах стало традицией: дети стучатся в дома, исполняют обрядовые песни с пожеланием благоденствия людям и за это получают гостинцы от хозяев.

Но в последние годы подростки выбегают на дорогу и поют водителям жарамазан. Ранее УВД города Оша оштрафовало родителей детей, которые после 22.00 занимались попрошайничеством и коллективно распевали жарамазан с целью заработать деньги.