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Общество

Дети с аккордеоном и бубном. В соцсетях обсуждают видео исполнения жарамазана

Пользователей соцсетей умилило видео, где дети исполняют жарамазан (песня в месяц Рамазан). Ролик на своей странице Facebook разместил Жоодарбек Жусупов.

«Жарамазан поют вот так, и не на улицах, а в домах. Надеюсь, что дети, которые увидят это видео, возьмут пример», — написал он.

В священный месяц Рамазан в некоторых странах стало традицией: дети стучатся в дома, исполняют обрядовые песни с пожеланием благоденствия людям и за это получают гостинцы от хозяев.

Но в последние годы подростки выбегают на дорогу и поют водителям жарамазан. Ранее УВД города Оша оштрафовало родителей детей, которые после 22.00 занимались попрошайничеством и коллективно распевали жарамазан с целью заработать деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262490/
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