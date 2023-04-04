В ГУВД Бишкека ответили на заявление Назгуль Турдубековой о блокировке страницы

В ГУВД Бишкека ответили на заявление главы «Лиги защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой о том, что милицейское руководство пытается заблокировать ее страницу после вчерашнего митинга за отставку Азамата Ногойбаева.

«Информация о том, что якобы руководство ГУВД столицы предпринимает попытки путем жалоб заблокировать страницу Назгуль Турдубековой в социальной сети Facebook, не соответствует действительности», — сообщили 24.kg в пресс-службе ведомства.

Отметим, ранее правозащитница заявила, что ей прислали видео, где начальник штаба ГУВД Бишкека Улан Кубатбеков дает видеоинструкцию, скорее всего, сотрудникам столичной милиции, как блокировать ее страницу. «Вот чем занята милиция города. Вместо того чтобы начать работу по защите детей, они продолжают нападать на меня — защитницу прав детей и матерей», — написала Назгуль Турдубекова.

Напомним, глава столичного ГУВД Азамат Ногойбаев в прямом эфире на Facebook прокомментировал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что без вести пропавшие дети добровольно вступают в половой контакт.

По словам милицейского чиновника, «есть факты, когда без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, на добровольной основе переспят с ними, а потом получаются происшествия».

По факту его высказываний служба внутренних расследований МВД начала проверку. Омбудсмен Атыр Абдрахматова выступила с обращением по фактам насилия над несовершеннолетними. Она призывает представителей правоохранительных органов, прежде чем говорить что-либо о ребенке, понимать и принимать ответственность за свои слова и действия.

Накануне гражданские активисты и правозащитники собрались возле здания городской милиции и потребовали отставки Азамата Ногойбаева.