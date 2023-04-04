Милицейское руководство пытается заблокировать страницу Назгуль Турдубековой

После митинга за отставку главы ГУВД Бишкека руководство столичной милиции предпринимает попытки заблокировать в Facebook страницу одного из его организаторов — главы «Лиги защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой. Об этом сообщила сама правозащитница.

«Уважаемые Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Улан Ниязбеков, Акылбек Жапаров и Эрбол Султанбаев, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что в городе увеличилось насилие. Это зависит от профессионального уровня и личных качеств руководителя ГУВД Бишкека. Смотрите, что делает команда Азамата Ногойбаева после вчерашнего митинга в защиту девочки. Начальник штаба ГУВД Бишкека Улан Кубатбеков дает видеоинструкцию, скорее всего, сотрудникам столичной милиции, как блокировать мою страницу.

Вот он ответ на вопрос, чем занята милиция города. Вместо того чтобы начать работу по защите детей, они продолжают нападать на меня — защитницу прав детей и матерей.

Кто тогда защитить нас, если сами сотрудники правоохранительных органов во главе с руководством работают против политики президента, политики правительства и законов Кыргызстана? Милицию от таких сотрудников нужно очищать» , — написала она.

В качестве подтверждения своих слов глава «Лиги защитников прав ребенка» опубликовала видео и аудиозапись сообщений, рассылаемых по закрытым чатам в мессенджерах.

Напомним, глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев в прямом эфире на Facebook прокомментировал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что без вести пропавшие дети добровольно вступают в половой контакт.

По словам милицейского чиновника, «есть факты, когда без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, на добровольной основе переспят с ними, а потом получаются происшествия».

По факту его высказываний служба внутренних расследований МВД начала проверку. Омбудсмен Атыр Абдрахматова выступила с обращением по фактам насилия над несовершеннолетними. Она призывает представителей правоохранительных органов, прежде чем говорить что-либо о ребенке, понимать и принимать ответственность за свои слова и действия.

Накануне гражданские активисты и правозащитники, собрались возле здания столичной милиции и потребовали отставки главы ГУВД.