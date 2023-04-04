Священный месяц Рамазан. Во сколько обойдется проведение ифтара

Мусульманский пост вносит коррективы в график работы общепита. В эти дни некоторые заведения закрываются на месяц, другие работают вечерами, принимая заказы только на ифтар (или ооз ачар — разговение). Это и понятно, в последние годы это превратилось в особый ритуал, почти каждая семья хотя бы раз за месяц Рамазан приглашает близких на ужин.

Ифтар — дело добровольное, его проводят по желанию. Его можно организовать не только в кафе и ресторанах, но и дома, а также в мечетях.

Журналист 24.kg выяснила, где можно провести ифтар и во сколько это обойдется.

Меняем график

Многие кафе и рестораны во время Рамазана меняют график работы, некоторые открыты только вечером, ближе к началу разговения.

Например, кафе «Фаиза» не готовит еду, даже на вынос. В течение месяца в заведение можно попасть только вечером.

График работы меняют и точки общепита на рынках. Поэтому держащим пост торговцам приходится приносить еду из дома.

Например, знаменитые центры уйгурского лагмана на рынке «Мадина» закрываются на весь месяц. Некоторые кафе и рестораны, предлагающие турецкую кухню, в этом году тоже решили принимать посетителей только во время разговения.

Так что любителям восточной кухни, прежде чем отправиться подкрепиться, нужно уточнить время работы заведения. А вечером желательно заблаговременно забронировать столик.

Специальное меню и особые цены

Но большинство заведений цены не изменили, разработав особое меню на определенную сумму.

Большинство кафе и ресторанов заранее готовятся к ифтару. С началом Рамазана на страницах в социальных сетях точек общепита появилось специальное меню с новыми расценками. Отметим, некоторые подняли стоимость на 20-30 сомов.

Например, ресторан грузинской кухни предлагает салаты из помидоров и огурцов, первое, второе и выпечку всего за 800 сомов.

Специальное меню обойдется дороже, цены там доходят до 2,5 тысячи сомов. Например, в ресторане турецкой кухни в центре города средний чек на человека составит 1 тысячу 300 сомов. В другом ресторане с такой же кухней один человек может поужинать на 2 тысячи 350 сомов. Эти заведения работают только вечером, и выбор блюд на ифтар у них небольшой.

Приятно удивили некоторые дорогие кофейни. Одна из них предлагает скидки не только на завтраки, но и на ифтар. У них даже есть специальное ифтар-меню, дающее 50-процентную скидку.

Ряд кафе предлагает скидку за опт. Компания из 10 человек может получить 10-процентное послабление во время поста. Точки общепита отказались от продажи спиртного во время священного месяца.

Ну и, конечно же, никто не отменял welcome drink. Многие заведения вновь прибывшему гостю бесплатно подают воду, финики или салат.

Во всех кафе и ресторанах на ифтар-меню не действуют дисконтные карты.

На чайхану большой спрос

Банкетные залы предлагают средний чек на ифтар ниже, чем на другие мероприятия. Если на свадьбу с каждого человека берут по 1 тысяче 800 сомов, то разговение будет стоить от 700 сомов. И это понятно, по длительности ифтар короче, чем свадьба, и не требует особых усилий для приготовления блюд.

Банкетные залы Бишкека во время Рамазана ни график работы, ни тематику проведения семейных и других мероприятий не меняют.

Тем временем кипит работа в чайхане, где можно с компанией уединиться в кабинках. Мы связались с администраторами двух заведений, где нам заявили, что все кабинки забронированы на два дня вперед.

Владелец одной чайханы отметил, что, учитывая большой спрос, цены во время Рамазана они подняли на 20-30 сомов. Забронировав кабинку, вы должны выложить за угощения не менее 16 тысяч сомов, средний чек на человека составит 1 тысячу 200 сомов.

Дома вкусно, но не дешевле

Можно также встретить гостей дома и приготовить на ооз ачар все блюда самостоятельно. Это не намного дешевле, особенно учитывая, что цены на продукты постоянно растут.

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Наш последний анализ цен показал, что за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 126 сомов — до 7 тысяч 221 сома.

В последнее время особенно подорожали фрукты и овощи, а они являются обязательным атрибутом стола на ифтар. В цене выросли яблоки, груши и бананы, а также огурцы и помидоры.

В среднем застолье дома обойдется примерно в 500-600 сомов на человека. Это включая первое, второе блюда, десерт, фрукты и напитки. При этом не учитывается домашний труд — уборка перед приходом гостей и после, плюс мытье посуды. Поэтому большой вопрос: что более затратно — проводить ифтар дома или в кафе.