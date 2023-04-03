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Общество

В Кыргызстане число нетрезвых водителей уменьшилось на 76 процентов

В Кыргызстане число нетрезвых водителей уменьшилось на 76 процентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Вывод сделан на основе недельного анализа.

«За прошедшую неделю по республике выявлено 57 пьяных водителей. В то же время в прошлом году за этот же период — 237 человек. Таким образом, число водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 76 процентов», — говорится в сообщении.

Напомним, с 8 марта в стране ужесточили требования к водителям. Они коснулись тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии:

  • вождение в состоянии алкогольного опьянения — лишение прав на управление автотранспортом на год. Раньше — штраф 17,5 тысячи;
  • вождение в состоянии алкогольного опьянения без прав — арест на трое суток. Раньше — штраф 15 тысяч сомов;
  • если водитель отказывается пройти наркологическую экспертизу, арест на трое суток, нарушителю без водительских прав — арест на пять суток;
  • если нетрезвый водитель попал в аварию, которая повлекла причинение вреда здоровью других граждан по неосторожности, но в его действиях не было состава преступления, — арест на семь суток, а водитель, имеющий водительские права, лишается их на год. Раньше за это грозил штраф 20 тысяч сомов;
  • за повторное нарушение или аварию в нетрезвом состоянии временно изымается автомобиль, а также возможное лишение прав на три года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262340/
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