В Кыргызстане число нетрезвых водителей уменьшилось на 76 процентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Вывод сделан на основе недельного анализа.

«За прошедшую неделю по республике выявлено 57 пьяных водителей. В то же время в прошлом году за этот же период — 237 человек. Таким образом, число водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 76 процентов», — говорится в сообщении.



Напомним, с 8 марта в стране ужесточили требования к водителям. Они коснулись тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии: