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Общество

Землетрясение в Турции. Организация тюркских государств продолжит помогать

Члены Организации тюркских государств на заседании внеочередного саммита договорились совместно восстановить Турцию, пострадавшую от разрушительных землетрясений в феврале 2023 года. Об этом говорится в совместном заявлении ОТГ.

В частности, заявление чрезвычайного саммита организации подписано президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом (Турция), Касым-Жомартом Токаевым (Казахстан), Садыром Жапаровым (Кыргызстан), Шавкатом Мирзиеевым (Узбекистан) и Ильхамом Алиевым (Азербайджан).

Внеочередной саммит прошел на тему «Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь» по инициативе азербайджанского главы государства.

В декларации, подписанной пятью президентами, указано, что страны — участницы ОТГ выражают свою солидарность с турецким народом и правительством в их усилиях по восстановлению последствий землетрясений.

В заявлении члены организации подтвердили свою готовность продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия регионам, когда это будет необходимо.

Отметим, по итогам подписано три документа: Анкаринская декларация внеочередного саммита ОТГ, решение о создании механизма гражданской защиты ОТГ и соглашение о создании тюркского инвестиционного фонда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261069/
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