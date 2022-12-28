Минсельхоз Кыргызстана разработал новый Земельный кодекс

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана разработало новый Земельный кодекс. Документ опубликован на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в справке-обосновании, проект Земельного кодекса разработан в целях оптимизации всех существующих нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства и исключения пробелов и коллизий, а также во исполнение поручения президента относительно разработки Земельного кодекса. Документ включает в себя Законы КР «О переводе (трансформации) земельных участков», «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» и «О пастбищах», для системного и структурного подхода.

В ведомстве перечислили основные коллизии действующего Земельного кодекса, введенного в действие в 1999 году:

открыл возможность на приватизацию государственных земель (единым массивом) сельскохозяйственного назначения;

открыл возможность передачи государственных земель в частную собственность (земельные доли, при освоении земель возможность передачи в собственность);

ввиду многочисленных и неконкретизированных поправок открылась возможность толкования норм Земельного кодекса по своему усмотрению;

отсутствие четкого разграничения при пользовании или предоставлении семи категорий земель;

противоречие норм других законодательств с Земельным кодексом;

возможность образования многочисленных земельных комиссий по предоставлению, переводу (трансформации) земель.

«Предлагаемый проект Земельного кодекса представляет из себя свод норм с конкретным разделением полномочий Жогорку Кенеша, кабинета министров, местных государственных администраций и органов местного самоуправления. А также направлен на консолидацию всех законов в сфере Земельного кодекса, устранение пробелов, коллизий и коррупционных норм, четкое разграничение сферы пользования всех категорий земель и видов угодий сельскохозяйственных земель, четкое разграничение требований ГЧП, четкое разграничение требования при изъятии, обмене земель, усиление контроля за управление и охраной земель, исключение института пастбищных объединений, единообразные функции земельных комиссий, исключение передачи в частную собственность государственных земель и другие», — говорится в справке-обосновании.

Отметим, что срок общественного обсуждения законопроекта истек сегодня, 28 декабря.

Ранее президент поручил Министерству сельского хозяйства до 25 декабря разработать новые редакции Земельного и Водного кодексов.