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Общество

Медики напомнили о правилах обращения с петардами

В Республиканском центре укрепления здоровья напомнили о правилах обращения с петардами.

Медики отмечают, что пиротехнические изделия могут быть опасными.

Меры предосторожности при запуске новогодних фейерверков:

  • переносить и хранить в коробках;
  • ни в коем случае не держать салюты и петарды в руках при запуске;
  • не запускать в помещениях и рядом с легковоспламеняющимися объектами;
  • не давать запускать детям без присмотра взрослых;
  • держаться на безопасном расстоянии при запуске (более 5 метров);
  • если взрыв не произошел, не подходить к пиротехнике ранее чем через 5 минут.

В РЦУЗ просят не покупать пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли, а приобретать ее в специализированных магазинах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254537/
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