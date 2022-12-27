Медики напомнили о правилах обращения с петардами

В Республиканском центре укрепления здоровья напомнили о правилах обращения с петардами.
Медики отмечают, что пиротехнические изделия могут быть опасными.
Меры предосторожности при запуске новогодних фейерверков:
- переносить и хранить в коробках;
- ни в коем случае не держать салюты и петарды в руках при запуске;
- не запускать в помещениях и рядом с легковоспламеняющимися объектами;
- не давать запускать детям без присмотра взрослых;
- держаться на безопасном расстоянии при запуске (более 5 метров);
- если взрыв не произошел, не подходить к пиротехнике ранее чем через 5 минут.
В РЦУЗ просят не покупать пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли, а приобретать ее в специализированных магазинах.