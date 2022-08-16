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Общество

В Бишкеке женщина родила в такси

В Бишкеке женщина родила в такси по дороге в Городской перинатальный центр № 4. Информацию об этом 24.kg подтвердили в столичном Центре экстренной медицины.

По данным медиков, вызов поступил накануне, 15 августа в 10.16. 

«У 22-летней женщины это были вторые роды. Беременность протекала без осложнений. Роженица состояла на учете и регулярно обследовалась. Новорожденный мальчик сразу после родов закричал. На момент осмотра состояние было удовлетворительным. Поскольку не было свободных бригад, на этот вызов отправляли реанимационную», — отметили в ЦЭМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242436/
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