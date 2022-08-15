23:36
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Дело по июньским событиям

Дело об июньских событиях — 2010. Показания президента просят исключить из дела

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об июньских событиях 2010 года.

На заседание явились четверо из пяти обвиняемых: экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава Службы нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший и. о. первого замглавы МВД, комендант Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбек Алымбеков.

Читайте по теме
Суд по июньским событиям — 2010. Исмаил Исаков рассказал, в чем его обвиняют

В ходе судебного заседания адвокат Исмаила Исакова Алтынбек Токтосунов заявил ходатайство об исключении из материалов дела показания четырех свидетелей — президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, депутата парламента Суйуна Омурзакова, бывшего депутата Ахматбека Келдибекова и бывшего мэра города Джалал-Абада Максата Женбекова. Он считает, что эти показания являются недопустимыми доказательствами вины его подзащитного.

Юрист отметил, что 1 февраля 2022 года по уголовному делу об июньских событиях 2010-го было вынесено постановление о приостановлении расследования в связи с отсутствием обвиняемого. В таком случае, по словам адвоката, органы дознания должны действовать лишь по поручению следователя.

24.kg
Фото 24.kg. Обвиняемые по делу об июньских событиях 2010 года

«Когда расследование приостанавливается, следственные мероприятия не проводятся. Органы дознания должны предоставлять справки о том, какие доказательства добыты по делу в отношении того или иного подозреваемого. На основании этого следователь приостановленное дело возобновляет и проводит мероприятия. Однако по этому делу следователь проводил допрос свидетелей, когда дело было еще приостановлено. Это незаконно. Эти показания должны быть исключены из дела как недопустимые доказательства», — сказал Алтынбек Токтосунов.

Судья Чынгыз Бердимуратов отклонил ходатайство адвоката.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае — июне 2010-го на юге республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242426/
просмотров: 6367
Версия для печати
Материалы по теме
Президент проверил, как работает мобильная клиника в Сокулукском районе
Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги
Скользким лжецом назвал бывшего соратника Мелиса Аспекова Садыр Жапаров
Следует опираться на свои национальные традиции. Президент о религии и улемах
«Эки дос». Певец Мурадил Данияров снял клип о дружбе президента и главы ГКНБ
Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах
Садыр Жапаров посетил центральную мечеть в Бишкеке и провел ооз ачар
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране
Я принимаю всех. Садыр Жапаров ответил депутату Шайлообеку Атазову
Запрет телефонов в школе. Президент призвал развернуть общественное обсуждение
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не&nbsp;гнездилась почти полвека В Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не гнездилась почти полвека
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Не&nbsp;так, как в&nbsp;дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о&nbsp;жизни в&nbsp;Южной Корее Не так, как в дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о жизни в Южной Корее
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
19 марта, вторник
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 72...
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются
22:15
Ничего страшного. Директор института сейсмологии о землетрясении в Бишкеке