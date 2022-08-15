В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об июньских событиях 2010 года.
На заседание явились четверо из пяти обвиняемых: экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава Службы нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший и. о. первого замглавы МВД, комендант Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбек Алымбеков.
В ходе судебного заседания адвокат Исмаила Исакова Алтынбек Токтосунов заявил ходатайство об исключении из материалов дела показания четырех свидетелей — президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, депутата парламента Суйуна Омурзакова, бывшего депутата Ахматбека Келдибекова и бывшего мэра города Джалал-Абада Максата Женбекова. Он считает, что эти показания являются недопустимыми доказательствами вины его подзащитного.
Юрист отметил, что 1 февраля 2022 года по уголовному делу об июньских событиях 2010-го было вынесено постановление о приостановлении расследования в связи с отсутствием обвиняемого. В таком случае, по словам адвоката, органы дознания должны действовать лишь по поручению следователя.
«Когда расследование приостанавливается, следственные мероприятия не проводятся. Органы дознания должны предоставлять справки о том, какие доказательства добыты по делу в отношении того или иного подозреваемого. На основании этого следователь приостановленное дело возобновляет и проводит мероприятия. Однако по этому делу следователь проводил допрос свидетелей, когда дело было еще приостановлено. Это незаконно. Эти показания должны быть исключены из дела как недопустимые доказательства», — сказал Алтынбек Токтосунов.
Судья Чынгыз Бердимуратов отклонил ходатайство адвоката.
Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае — июне 2010-го на юге республики.