В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об июньских событиях 2010 года.

На заседание явились четверо из пяти обвиняемых: экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава Службы нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший и. о. первого замглавы МВД, комендант Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбек Алымбеков.

В ходе судебного заседания адвокат Исмаила Исакова Алтынбек Токтосунов заявил ходатайство об исключении из материалов дела показания четырех свидетелей — президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, депутата парламента Суйуна Омурзакова, бывшего депутата Ахматбека Келдибекова и бывшего мэра города Джалал-Абада Максата Женбекова. Он считает, что эти показания являются недопустимыми доказательствами вины его подзащитного.

Юрист отметил, что 1 февраля 2022 года по уголовному делу об июньских событиях 2010-го было вынесено постановление о приостановлении расследования в связи с отсутствием обвиняемого. В таком случае, по словам адвоката, органы дознания должны действовать лишь по поручению следователя.

Фото 24.kg. Обвиняемые по делу об июньских событиях 2010 года

«Когда расследование приостанавливается, следственные мероприятия не проводятся. Органы дознания должны предоставлять справки о том, какие доказательства добыты по делу в отношении того или иного подозреваемого. На основании этого следователь приостановленное дело возобновляет и проводит мероприятия. Однако по этому делу следователь проводил допрос свидетелей, когда дело было еще приостановлено. Это незаконно. Эти показания должны быть исключены из дела как недопустимые доказательства», — сказал Алтынбек Токтосунов.

Судья Чынгыз Бердимуратов отклонил ходатайство адвоката.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае — июне 2010-го на юге республики.