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Общество

Родителей заставляют покупать школьную форму. Комментарий мэрии

В случае выявления фактов принуждения к приобретению школьной формы со стороны школ в отношении директоров будут приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Ранее правозащитница Назгуль Турдубекова сообщила, что родителей заставляют покупать школьную форму за 8 тысяч сомов.

В муниципалитете отметили, что с постановлением правительства от 12 августа 2015 года школьная форма в общеобразовательных организациях КР носит классический характер. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю одежды.

«На территории города не вводилась иная школьная форма, противоречащая вышеуказанному постановлению. В связи с чем просим родителей руководствоваться нормами этого постановления», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в случае выявления конкретных фактов принуждения к приобретению школьной формы со стороны администраций школ в отношении директоров будут приняты меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242421/
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