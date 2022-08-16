Родителей заставляют покупать школьную форму. Комментарий мэрии

В случае выявления фактов принуждения к приобретению школьной формы со стороны школ в отношении директоров будут приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Ранее правозащитница Назгуль Турдубекова сообщила, что родителей заставляют покупать школьную форму за 8 тысяч сомов.

В муниципалитете отметили, что с постановлением правительства от 12 августа 2015 года школьная форма в общеобразовательных организациях КР носит классический характер. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю одежды.

«На территории города не вводилась иная школьная форма, противоречащая вышеуказанному постановлению. В связи с чем просим родителей руководствоваться нормами этого постановления», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в случае выявления конкретных фактов принуждения к приобретению школьной формы со стороны администраций школ в отношении директоров будут приняты меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности.