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Общество

Родителей в Бишкеке заставляют покупать школьную форму за восемь тысяч сомов

В Бишкеке родителей заставляют покупать школьную форму за восемь тысяч сомов. Об этом сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.
 
По ее словам, родители учеников сообщают, что администрации школ заставляют покупать форму за восемь тысяч сомов.
 
«Пандемия показала, что на качество образования детей влияет не спецформа, а профессионализм учителей. Более того, все те виды формы, которые поставляли в школы, были некачественными, неудобными, было много синтетики», — написала Назгуль Турдубекова.
 
Она отметила, что из-за высоких цен на канцтовары и продукты питания покупать спецформу у родителей денег нет, и обратилась к министру образования Алмазбеку Бейшеналиеву, вице-мэру Бишкека Виктории Мозгачевой, а также в управление образования мэрии Бишкека отказаться от принуждения.
 
Ранее сообщалось, что единая форма в школах Кыргызстана в предстоящем учебном году остается классической: белый верх, темный низ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242359/
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