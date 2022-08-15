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Общество

Принуждение родителей покупать школьную форму — незаконно — Минобразования

Принуждать родителей покупать форму, установленную школой, — незаконно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Ранее правозащитница Назгуль Турдубекова сообщила, что родителей заставляют покупать школьную форму за 8 тысяч сомов.

В ведомстве напомнили, что, согласно постановлению правительства от 12 августа 2015 года, утверждены единые требования к школьной форме учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций. Она носит классический характер и должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в учебных помещениях.

«Принуждение родителей из социально уязвимых групп к приобретению формы, установленной школой, неправомерно. Допускается, что они могут обеспечить ученика формой по требованию «светлый верх и темный низ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242391/
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