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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 августа: солнечно

В Кыргызстане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Иссык-Кульской и Нарынской областях возможны кратковременные дожди.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +21, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +24, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +13 ночью и +29 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +18, днем +23 градуса.

В Таласской области температура ночью +17, днем +35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242385/
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