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Общество

На международной олимпиаде по информатике кыргызстанцы завоевали три медали

Команда кыргызстанцев завоевала три бронзовые медали на международной школьной олимпиаде по информатике, которая проходила в Джакарте (Индонезия) с 7 по 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

International Olympiad in Informatics — крупнейшая олимпиада по информатике, в которой участвуют по четыре лучших ученика от каждой страны. В этом году в ней участвовали 349 школьников из 90 стран.

Участников из Кыргызстана отобрали по результатам финального тура национальной олимпиады. Ими стали ученики 10-го класса лицеев «Сапат» Айдар Мундузбаев и Тенгиз Беккоенов, выпускники этих же лицеев Данияр Бейшекеев и Талант Дыйканбаев.

Министерства образования и науки
Фото Министерства образования и науки. Команда кыргызстанцев на олимпиаде по информатике в Джакарте

Айдар Мундузбаев, Тенгиз Беккоенов и Данияр Бейшекеев награждены бронзовыми медалями, а Талант Дыйканбаев — почетной грамотой.

Руководителем команды выступил Павел Панков. Подготовкой занимался Кылычбек Урайымов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242374/
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