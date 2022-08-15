На международной олимпиаде по информатике кыргызстанцы завоевали три медали

Команда кыргызстанцев завоевала три бронзовые медали на международной школьной олимпиаде по информатике, которая проходила в Джакарте (Индонезия) с 7 по 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

International Olympiad in Informatics — крупнейшая олимпиада по информатике, в которой участвуют по четыре лучших ученика от каждой страны. В этом году в ней участвовали 349 школьников из 90 стран.

Участников из Кыргызстана отобрали по результатам финального тура национальной олимпиады. Ими стали ученики 10-го класса лицеев «Сапат» Айдар Мундузбаев и Тенгиз Беккоенов, выпускники этих же лицеев Данияр Бейшекеев и Талант Дыйканбаев.

Фото Министерства образования и науки. Команда кыргызстанцев на олимпиаде по информатике в Джакарте

Айдар Мундузбаев, Тенгиз Беккоенов и Данияр Бейшекеев награждены бронзовыми медалями, а Талант Дыйканбаев — почетной грамотой.

Руководителем команды выступил Павел Панков. Подготовкой занимался Кылычбек Урайымов.