Брат певца Бека Борбиева Болотбек Борбиев начал работу в качестве генерального консула Кыргызстана в Чикаго. Он встретился с представителями кыргызстанских общественных диаспоральных объединений, сообщил департамент информации МИД.

Встречу организовали для ознакомления граждан с работой нового генерального консульства, обсуждения взаимодействия по защите прав граждан, экономической дипломатии, культуры, туризма, привлечения инвестиций в КР.

Фото МИД. Брат певца Бека Борбиева начал работу в качестве генконсула в Чикаго

Болотбек Борбиев назначен генконсулом в апреле 2022 года.

Генеральное консульство начало работать с 8 августа по адресу: 100 N La Salle, Chicago, IL, 60602, Suite 1610. Телефон: 03129942416. Горячая линия: 03129293442 (в экстренных ситуациях 24/7). Электронная почта: kgconsulate.chicago@mfa.gov.kg.