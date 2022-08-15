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Общество

Брат певца Бека Борбиева начал работу в качестве генконсула в Чикаго

Брат певца Бека Борбиева Болотбек Борбиев начал работу в качестве генерального консула Кыргызстана в Чикаго. Он встретился с представителями кыргызстанских общественных диаспоральных объединений, сообщил департамент информации МИД.

Встречу организовали для ознакомления граждан с работой нового генерального консульства, обсуждения взаимодействия по защите прав граждан, экономической дипломатии, культуры, туризма, привлечения инвестиций в КР.

МИД
Фото МИД. Брат певца Бека Борбиева начал работу в качестве генконсула в Чикаго

Болотбек Борбиев назначен генконсулом в апреле 2022 года.

Генеральное консульство  начало работать с 8 августа по адресу: 100 N La Salle, Chicago, IL, 60602, Suite 1610. Телефон: 03129942416. Горячая линия: 03129293442 (в экстренных ситуациях 24/7). Электронная почта: kgconsulate.chicago@mfa.gov.kg. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242370/
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