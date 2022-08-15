Более 165 тысяч квот предусмотрено в школах для первоклассников

В Кыргызстане в школах 165 тысяч 654 квоты для первоклассников. Об этом 24.kg сообщила ведущий специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Минобразования КР Айнура Кусеинова.

По ее словам, данные определены на основании результатов ежегодного учета детей в возрасте 6-7 лет на местах. Квоту дают максимальную. На сегодня в республике зарегистрировано 105 тысяч 308 детей.

От общего числа квот 10 процентов (или 17 тысяч 806 мест) предусмотрено для льготной категории — детей военнослужащих, кайрылманов и учителей. Зарегистрирован пока 1 тысяча 431 человек.

Электронная запись в школы проходила в два этапа — по юридическому месту проживания с 11 апреля и по фактическому с 27 июня.

«Те родители, которые не смогли зарегистрировать детей по микроучасткам, должны обратиться с заявлением в территориальные районные центры образования (РЦО). Необходимо приложить копии паспорта и свидетельства о рождении, а также справку с места жительства. Комиссии состоят из сотрудников РЦО, управления образования, мэрии города Бишкека, МТУ, ОФ «Лига защитников прав ребенка», а также инспекторов по делам несовершеннолетних», — сказала Айнура Кусеинова.

Читайте по теме Дети по микроучастку будут зачислены в школы Бишкека. Куда обращаться

Она отметила, что в первую очередь рассматривают заявления проживающих по микроучастку, а затем по возможностям самих школ, исходя из санитарных норм, чтобы число детей не превышало проектную мощность школы и было обеспечено качество образования.

«После рассмотрения заявлений и определения детей в школы комиссия обращается в Минобразования, чтобы увеличить количество квот в системе. К сожалению, в Бишкеке школ не хватает из-за внутренней миграции, и соблюдать санитарные нормы очень сложно, приходится превышать. В столице мы ожидаем открытие одной новой школы и нескольких дополнительных корпусов», — добавила специалист.

Айнура Кусеинова подчеркнула, что онлайн-зачисление было открытым и прозрачным, без человеческого фактора. А если есть какие-то факты коррупционных проявлений, то она посоветовала обращаться в соответствующие органы.