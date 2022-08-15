23:08
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Общество

Читатели 24.kg предлагают запретить любые сборы в школах

Читатели 24.kg предлагают запретить любые сборы в школах. Об этом говорят итоги опроса на тему школьных поборов, проведенного редакцией.

За запрет выступили 44 процента респондентов.

Чуть меньше — 38 процентов — предложили узаконить единый для всех регионов взнос. 11 процентов ответили, что для начала необходимо изменить Конституцию, согласно которой в Кыргызстане бесплатное образование. Оставшиеся 5 процентов респондентов считают уместным попросить о помощи международных доноров или взять кредиты на содержание и развитие школ.

Ранее министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев высказался о том, что при сборе денег с родителей учащихся нет единой политики. Есть большая разница и в суммах сборов. В некоторых школах она доходит до 3 тысяч сомов в месяц, в других по 100 сомов собирают.

По его мнению, если мы хотим дополнительное развитие и комфортную инфраструктуру в школах, то должны решить, нужна ли поддержка со стороны родителей учащихся. Этот вопрос планируется вынести на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242328/
просмотров: 4019
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафовать за сбор денег в школе предлагает депутат Жогорку Кенеша
В Кыргызстане разработан инструмент оценки раннего развития ребенка
В Минобразования открыли Центр раннего развития детей
Глава Минобразования Кыргызстана не боится потерять должность
Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
Почти на $700 тысяч закупят компьютерную технику для колледжей и лицеев
В Сулюкте построят центр информационных технологий
Прием заявок от кыргызстанцев на обучение в вузах Венгрии продлится до 15 января
Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не&nbsp;гнездилась почти полвека В Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не гнездилась почти полвека
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Не&nbsp;так, как в&nbsp;дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о&nbsp;жизни в&nbsp;Южной Корее Не так, как в дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о жизни в Южной Корее
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
19 марта, вторник
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются
22:15
Ничего страшного. Директор института сейсмологии о землетрясении в Бишкеке
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов