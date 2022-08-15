Читатели 24.kg предлагают запретить любые сборы в школах. Об этом говорят итоги опроса на тему школьных поборов, проведенного редакцией.

За запрет выступили 44 процента респондентов.

Чуть меньше — 38 процентов — предложили узаконить единый для всех регионов взнос. 11 процентов ответили, что для начала необходимо изменить Конституцию, согласно которой в Кыргызстане бесплатное образование. Оставшиеся 5 процентов респондентов считают уместным попросить о помощи международных доноров или взять кредиты на содержание и развитие школ.

Ранее министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев высказался о том, что при сборе денег с родителей учащихся нет единой политики. Есть большая разница и в суммах сборов. В некоторых школах она доходит до 3 тысяч сомов в месяц, в других по 100 сомов собирают.

По его мнению, если мы хотим дополнительное развитие и комфортную инфраструктуру в школах, то должны решить, нужна ли поддержка со стороны родителей учащихся. Этот вопрос планируется вынести на общественное обсуждение.