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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и концерты

16-19 августа. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 июля — 1 сентября. Выставка художников-юбиляров

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 70-80-х годов отличают многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к традициям, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей. На выставке представлены работы десяти авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 августа. Выставка «Радость цвета»

Участники — известные художники Кыргызстана Жылдыз Асангали и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

17 августа. Мастер-класс по вязанию

Материалы включены в стоимость. Запись по телефону 0778351283.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.30.

17-19 августа. Концерты под открытым небом

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступит струнный камерный оркестр, солистов оперы, а также состоится концерт «Молодая опера — молодой балет». Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241537/
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