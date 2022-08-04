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Общество

Восемь случаев массового отравления зарегистрировано в Кыргызстане с начала года

В Кыргызстане с начала года зарегистрировали восемь фактов массового пищевого отравления. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

По его данным, всего же в республике зарегистрированы 84 случая пищевого отравления с 408 пострадавшими.

«При лабораторном исследовании клинических материалов от пострадавших и проб пищевой продукции обнаружены возбудители бактериальных инфекций, такие как Salmonellaenteritidis, Staphylococcusaureus, E.coli и другие», — отметили в ДГСЭН.

В департаменте добавили, что возбудители бактериальных инфекций могут попасть в пищевой продукт через грязные руки, загрязненное технологическое оборудование и кухонный инвентарь, грызунов и так далее. А нарушение технологии приготовления, условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов приводит к дальнейшему размножению микробов. В итоге человек заболевает после употребления такой пищевой продукции.

Напомним, последний случай массового отравления зафиксирован в Кадамджайском районе. После тоя к врачам обратились 122 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241532/
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