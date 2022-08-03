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Общество

Отравление в Кадамджайском районе. Число пострадавших выросло до 122

Число отравившихся в Кадамджайском районе увеличилось до 122 человек. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

По его данным, 43 пострадавших (в том числе и двое детей) получают стационарное лечение в Кадамджайском центре общеврачебной практики (ЦОВП), двое — в Айдаркенском ЦОВП, остальные 77 человек находятся на амбулаторном лечении.

По предварительным результатам лабораторных исследований, в клинических материалах пяти пострадавших были выявлены Proteus vulgaris и Staphylococcus aureus, а у шести пострадавших — Proteus vulgaris. В отобранных образцах (отварное мясо, курица гриль) также обнаружены Proteus vulgaris.

Клинические материалы пострадавших и пробы, отобранные от персонала на носительство возбудителей кишечных инфекций, а также смывы, отобранные на объекте, находятся в работе.

Напомним, 30 июля в тойкане «Алмаз» была свадьба с участием 250 человек. Первые пострадавшие (48 человек) обратились за медицинской помощью в Кадамджайский ЦОВП 31 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241440/
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