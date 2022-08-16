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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 августа ясно. Температура воздуха ожидается +34 градусов. День уменьшился до 13 часов 55 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, № 2, отрезки улиц Горького, Фатьянова, улица Чокморова, № 246, жилмассив «Нур», село Маевка (улицы Набережная, Полевая, Новая, Тепличная, Ала-Арчинская, Молодежная, Арычная);
  • 9.30-19.00 — улицы Огонбаева, № 208, Гоголя, № 127, 127А, 127Б, Суюмбаева, № 142;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Сеченова, Маяковского, Витебской, переулок Зайсанский,
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Актан, Щербет, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Репина, Валдайская, Термечикова, Сандык-Тор), «Ынтымак» (улицы Арча-Бешик, Тогузак, Сыдыгалиева, Садырбаева), отрезок улицы Кулиева, новостройки «Мыскал», «Тендик», «Максат», «Тынчтык», «Умут», жилмассив «Колмо» (улица Тынчтык).

У кого намечается той

Чолпонбек Абыкеев

Родился 16 августа 1957 года. Советник президента Кыргызстана.

Бекболот Алиев

Родился 16 августа 1977 года. Заместитель председателя Государственной налоговой службы.

Памятные даты

Создан первый звуковой цветной мультфильм

Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.

Люди, которые меняли мир

Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

Умер в 1997-м.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241289/
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