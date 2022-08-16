В Бишкеке 16 августа ясно. Температура воздуха ожидается +34 градусов. День уменьшился до 13 часов 55 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, № 2, отрезки улиц Горького, Фатьянова, улица Чокморова, № 246, жилмассив «Нур», село Маевка (улицы Набережная, Полевая, Новая, Тепличная, Ала-Арчинская, Молодежная, Арычная);
- 9.30-19.00 — улицы Огонбаева, № 208, Гоголя, № 127, 127А, 127Б, Суюмбаева, № 142;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Сеченова, Маяковского, Витебской, переулок Зайсанский,
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Актан, Щербет, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Репина, Валдайская, Термечикова, Сандык-Тор), «Ынтымак» (улицы Арча-Бешик, Тогузак, Сыдыгалиева, Садырбаева), отрезок улицы Кулиева, новостройки «Мыскал», «Тендик», «Максат», «Тынчтык», «Умут», жилмассив «Колмо» (улица Тынчтык).
У кого намечается той
Чолпонбек Абыкеев
Родился 16 августа 1957 года. Советник президента Кыргызстана.
Бекболот Алиев
Памятные даты
Создан первый звуковой цветной мультфильм
Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.
Люди, которые меняли мир
Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев
Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.
В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.
Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».
Умер в 1997-м.
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