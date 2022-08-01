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Общество

В Кыргызстан начал поступать инсулин

В Кыргызстан начал поступать инсулин. Об этом 24.kg сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Добрынина.

По ее данным, накануне прибыли партии препаратов смешанного и короткого действия «Микстард» и «Актрапид». «Сейчас они проходят растаможку. «Протофан» прибудет 8 августа. «Поступит вся партия, закупленная по тендеру. Годовой запас», — сказала Наталья Добрынина.

Напомним, проблемы с инсулином начались в марте. В мае пациенты стали жаловаться на его нехватку. В Минздраве задержку с поставкой препарата объясняли увеличением сроков поставки самим заводом и срывом тендера в феврале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241187/
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