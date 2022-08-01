Госстрой отказывается разрешить газификацию домов для слепых и глухих

Госстрой не собирается менять Строительные нормы и правила (СНиПы) и разрешать газификацию домов, где живут граждане с ограниченными возможностями здоровья. Об этом они сообщили в официальном ответе депутату Дастану Бекешеву.

Парламентарий обратился с предложением внести в соответствующие СНиПы поправки, чтобы создать удобства неслышащим и невидящим гражданам. Госстрой выразил Дастану Бекешеву солидарность в желании создать условия для этой категории граждан, но «придерживается своей точки зрения».

Фото Дастана Бекешева. Официальный ответ от Госстроя

«Такой запрет обусловлен тем, что природный газ и газовое оборудование являются объектами повышенной опасности, а безопасность населения — главная прерогатива государства», — говорится в официальном ответе на повторное обращение депутата.

В Госстрое отметили, что разрешение на газификацию домов, где живут граждане с ограниченными возможностями здоровья, может создать угрозу не только им, но и близлежащим строениям. К тому же ведомство сослалось на то, что запрет проводить газ в такие дома — мировая практика.