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Общество

Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана обещают открыть к Дню независимости

В Бишкеке парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана обещают открыть к Дню независимости. Об этом журналистам сообщил аким Октябрьского района Азамат Дороев.

По его словам, 31 августа для горожан и гостей столицы откроется еще один парк — «Балалык» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Токомбаева.

Чиновник добавил, что сейчас ведется работа по благоустройству, посадили 500 тысяч цветов. «Балалык» будет цветочным парком.

Напомним, парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана начали строить в январе 2020-го и обещали открыть в том же году — во время визита президента Ильхама Алиева. Но в связи со сменой власти в КР этот визит не состоялся. В апреле 2022-го президент Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Баку по приглашению своего азербайджанского коллеги и пригласил Ильхама Алиева посетить Кыргызстан в любое удобное для него время.

Как сообщала мэрия Бишкека, территория парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана составляет 5,5 гектара. В нем установят фонтаны, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241130/
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