В Бишкеке начали строить Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана

В южной части Бишкека построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии закладки капсулы под его строительство, сообщила пресс-служба президента КР.

«Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Открытие парка состоится в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в 2020 году.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев выразил благодарность президенту КР за реализацию проекта и зачитал послание Ильхама Алиева.

В нем отмечается, что данный парк является символом дружбы и братства стран, отношения между которыми отражают волю двух народов, имеющих общие исторические и этнические корни, национальные духовные ценности и традиции.

По данным мэрии Бишкека, Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана расположится на территории 5,5 гектара. В нем установят фонтаны, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки и многое другое.