Сход селей в Бооме. Движение транспорта восстановлено

Движение транспорта в Боомском ущелье восстановлено. Машины едут в обе стороны, но работы по очистке трассы продолжаются. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Вчера пришлось вернуться в Балыкчи, поскольку уехать через Боом было нереально из-за сошедшего селя и сильных дождей. Выехали сегодня утром. Дорога открыта в оба направления. Но повсеместно работают дорожники, устраняя последствия селевых потоков, за что им большое спасибо», — написал он.