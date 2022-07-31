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Общество

Сход селей в Бооме. Движение транспорта восстановлено

Движение транспорта в Боомском ущелье восстановлено. Машины едут в обе стороны, но работы по очистке трассы продолжаются. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Вчера пришлось вернуться в Балыкчи, поскольку уехать через Боом было нереально из-за сошедшего селя и сильных дождей. Выехали сегодня утром. Дорога открыта в оба направления. Но повсеместно работают дорожники, устраняя последствия селевых потоков, за что им большое спасибо», — написал он.

Напомним, вчера в ущелье из-за обильных осадков сошел сель. Движение транспорта остановили полностью. Наблюдалось огромное скопление машин. Работники подразделений Минтранспорта и МЧС работали в авральном режиме.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241125/
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