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Общество

В Казахстане по делу о январских событиях осудили 717 человек

В Казахстане 717 человек осуждены по обвинению в массовых беспорядках во время январских событий, совершении краж, грабежей, хранении и ношении оружия. Об этом заявлено по итогам коллегии Генеральной прокуратуры.

Сколько из этого числа получили реальный тюремный срок, не уточняется. 18 июля Генпрокуратура заявляла, что по делам, относящимся к январским событиям, реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые, по утверждению следствия, «совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества», «не возместили ущерб и имели непогашенную судимость».

На сегодня в суды направлено 474 уголовных дела.

В Генпрокуратуре также заявили о прекращении необоснованного уголовного преследования в отношении 1 тысячи 77 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 человек.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в РК миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ «Скорпион».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240958/
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