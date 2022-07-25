Минздрав приостановил процесс отзыва лицензий медицинских вузов. Но это временно

Министерство здравоохранения приостановило процесс отзыва лицензий у нескольких медицинских вузов Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, они продолжат прием абитуриентов и учебный процесс в прежнем порядке.

«Минздрав нареканий им не предъявляет. На этот учебный год работа идет», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Вместе с тем, как отметил он, межведомственная комиссия проведет инвентаризацию документов по выдаче лицензий медицинским вузам и колледжам с целью ужесточения требований к их деятельности. В дальнейшем, если учебные заведения не будут соответствовать новым стандартам, вопрос об отзыве лицензий будет вновь пересматриваться.

Напомним, в начале 2022 года глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев начал проверки медвузов. Работа комиссии показала, что только у восьми из негосударственных вузов есть условия для прохождения студентами практики. Минздрав передал в Минобразования информацию по девяти вузам. Восьми из них дали срок исправить все недостатки по клиническим базам до 1 июля. Кроме того, Минздрав выступал за закрытие 12 частных медицинских колледжей.