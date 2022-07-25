15:20
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Общество

Оспа обезьян. Система здравоохранения Кыргызстана готова быстро отреагировать

В Кыргызстане случаев оспы обезьян нет. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, система здравоохранения санитарно-эпидемиологического контроля готова оперативно отреагировать.

«Если будет регистрация в стране, то уже есть утвержденный алгоритм действий», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Он призвал граждан, посещающих государства, где регистрируются случаи оспы обезьян, соблюдать простые меры профилактики: исключать контакты с заболевшими, мыть руки.

Напомним, ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240502/
просмотров: 2598
Версия для печати
Материалы по теме
Центры по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ останутся самостоятельными
Руководство центров по контролю за гепатитами и ВИЧ выступило против объединения
Пациентка требует от Жаркынбека Касымбекова извинений за «мужеподобных женщин»
Экс-замминистра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков сравнил НПО с ОПГ
ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Объединение медицинских служб. Минздрав изучает возможную экономическую выгоду
Зачем институту здоровья нужен центр «СПИД», рассказал Жаркынбек Касымбеков
Люди с ВИЧ и туберкулезом просят не трогать центр «СПИД». Служба лучшая в стране
Национальный институт общественного здоровья намерен присоединить еще два центра
Бывший замминистра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков получил новую должность
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 м...
14:26
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
14:00
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением
13:46
Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
13:23
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина