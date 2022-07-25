Оспа обезьян. Система здравоохранения Кыргызстана готова быстро отреагировать

В Кыргызстане случаев оспы обезьян нет. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, система здравоохранения санитарно-эпидемиологического контроля готова оперативно отреагировать.

«Если будет регистрация в стране, то уже есть утвержденный алгоритм действий», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Он призвал граждан, посещающих государства, где регистрируются случаи оспы обезьян, соблюдать простые меры профилактики: исключать контакты с заболевшими, мыть руки.

Напомним, ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.