ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что эксперты не могли решить, соответствует вспышка заболевания критериям чрезвычайной ситуации в соответствии с международными медико-санитарными правилами, — мнения разошлись. Вердикт вынес глава ВОЗ.

«Я принял решение, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он подчеркнул, что риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением европейского региона, где его оценивают как высокий. «Существует также явная угроза дальнейшего международного распространения, хотя на данный момент опасность возникновения помех для международных перевозок остается низкой», — добавил глава ВОЗ.

В целях борьбы со вспышкой оспы обезьян ВОЗ рекомендует странам:

координировать ответные меры для прекращения передачи инфекции и защиты уязвимых групп населения;

работать с пострадавшими сообществами и обеспечить их защиту;

усилить эпиднадзор и меры общественного здравоохранения;

усилить профилактику и контроль инфекций в больницах и поликлиниках;

ускорить исследования по использованию вакцин, терапевтических средств и других инструментов.

На сегодня зарегистрировано 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 государствах и территориях, пять человек скончались.