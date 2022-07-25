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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Бишкек перешел в желтую зону

Бишкек перешел в желтую зону по COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

Он отметил, что сегодня ситуация стабильная.

«На сегодня выявлено 128 человек. Но поводов для опасения нет. Если будет необходимость, то можем перейти на частичные ограничения, например, масочный режим, возможно, онлайн, если в коллективе более 10 человек. Но сейчас тревоги нет. Наша система готова к любому варианту», — сказал Жаркынбек Касымбеков и призвал население вакцинироваться от COVID-19.

Он заметил, что так как ситуация стабильная, то Минздрав не видит необходимости публиковать статистику ежедневно. «Каждый интерпретирует цифры по-своему. Если есть необходимость, готовы хоть каждый час давать, но нет ее», — сказал Жаркынбек Касымбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240494/
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