Аномальная жара. Три дня июля побили рекорды метеонаблюдений

21, 22 и 23 июля стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

21 июля максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 38 градусов. Это на 4,1 градуса выше нормы.

На следующий день было еще жарче. 22 июля столбик термометра поднялся на 6,3 градуса выше нормы — до 41 градуса.

23 июля воздух прогрелся до +40,3 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы.

Самым жарким днем июля было 16-е число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +42,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры июля составляет +25,5 градуса.

В Кыргызстане 29 июня также был побит рекорд метеонаблюдений.