15:07
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Общество

Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев провели день на джайлоо Каркыра

Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, на джайлоо Каркыра в Тюпском районе Иссык-Кульской области участвовал в торжественном мероприятии в честь 110-летия выдающегося писателя, Героя Кыргызстана Туголбая Сыдыкбекова и 90-летия народного артиста Киргизской ССР Советбека Жумадылова.

Вместе с ним, как выяснилось, ездил также замглавы кабмина — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Их совместные фотографии опубликовали в соцсетях.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в официальной части президент выступил перед присутствующими, поучаствовал в массовых народных гуляниях с различными выставками и национальными конноспортивными играми и вручил приз — машину — победителю соревнований.

Это не первый раз, когда совеместная фотография двух друзей Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева обсуждается в соцсетях. Год назад — 24 июля 2021 года они также опубликовали совместный снимок у реки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240447/
просмотров: 9442
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о складских свидетельствах
Садыр Жапаров обсудил с жителями Иссык-Куля разработку уранового месторождения
Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана
Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров
Садыр Жапаров в Татарстане проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
Законодательство о выборах депутатов местных кенешей будут менять
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Президент направил обращение в честь 35-летия вывода войск из Афганистана
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 м...
14:26
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
14:00
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением
13:46
Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
13:23
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина