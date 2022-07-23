Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев провели день на джайлоо Каркыра

Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, на джайлоо Каркыра в Тюпском районе Иссык-Кульской области участвовал в торжественном мероприятии в честь 110-летия выдающегося писателя, Героя Кыргызстана Туголбая Сыдыкбекова и 90-летия народного артиста Киргизской ССР Советбека Жумадылова.

Вместе с ним, как выяснилось, ездил также замглавы кабмина — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Их совместные фотографии опубликовали в соцсетях.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в официальной части президент выступил перед присутствующими, поучаствовал в массовых народных гуляниях с различными выставками и национальными конноспортивными играми и вручил приз — машину — победителю соревнований.

Это не первый раз, когда совеместная фотография двух друзей Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева обсуждается в соцсетях. Год назад — 24 июля 2021 года они также опубликовали совместный снимок у реки.