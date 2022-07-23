14:48
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Общество

К 80-летию Муслима Магомаева в Бишкеке состоится концерт «Благодарю тебя»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 10 сентября состоится концерт «Благодарю тебя», посвященный 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева. Об этом сообщили организаторы.

В программе концерта — самые известные и любимые хиты из репертуара Муслима Магомаева в исполнении Игоря Воронцова и Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека под руководством Народного артиста Кыргызстана Бакыта Тилегенова.

«Бархатный баритон Игоря Воронцова с первых же минут покоряет слушателей. Диапазон возможностей певца широк — от лирических песен, романсов и арий до зажигательных хитов. Большой симфонический оркестр мэрии заслуженно завоевал любовь кыргызстанцев и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов с участием оркестра, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов», — отмечают организаторы.

Билеты от 500 до 1 тысячи сомов с 16 августа можно будет приобрести в кассах филармонии (телефон для справок 614015) и на сайте ticket.kg.

Бронь и доставка билетов по номеру +996550279933.

Организатор концерта — ОФ «Фонд гуманитарных и культурных инициатив».

Напомним, Русский дом в Бишкеке запустил флешмоб к 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева. 

24.kg является информационным партнером концерта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240395/
просмотров: 6170
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой
В Бишкеке пройдет концерт иранских музыкантов
Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает на вечер любви при свечах
Русский романс под аккомпанемент комуза впервые прозвучал в Кремлевском дворце
В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям
Афиша Бишкека на неделю: цирковое шоу, выставки и детские спектакли
Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли и шоу-программы
Афиша Бишкека на выходные: предновогодние спектакли, мастер-классы и концерты
Афиша Бишкека на выходные: «Любовь и голуби», мастер-классы и фестивали
Афиша Бишкека на неделю: фестиваль молодежных театров, выставки и «Щелкунчик»
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
14:26
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти...
14:00
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением
13:46
Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
13:23
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
13:01
Гибель детей в Узбекистане от сиропа от кашля. Суд вынес решение