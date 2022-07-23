К 80-летию Муслима Магомаева в Бишкеке состоится концерт «Благодарю тебя»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 10 сентября состоится концерт «Благодарю тебя», посвященный 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева. Об этом сообщили организаторы.

В программе концерта — самые известные и любимые хиты из репертуара Муслима Магомаева в исполнении Игоря Воронцова и Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека под руководством Народного артиста Кыргызстана Бакыта Тилегенова.

«Бархатный баритон Игоря Воронцова с первых же минут покоряет слушателей. Диапазон возможностей певца широк — от лирических песен, романсов и арий до зажигательных хитов. Большой симфонический оркестр мэрии заслуженно завоевал любовь кыргызстанцев и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов с участием оркестра, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов», — отмечают организаторы.

Билеты от 500 до 1 тысячи сомов с 16 августа можно будет приобрести в кассах филармонии (телефон для справок 614015) и на сайте ticket.kg.

Бронь и доставка билетов по номеру +996550279933.

Организатор концерта — ОФ «Фонд гуманитарных и культурных инициатив».

Напомним, Русский дом в Бишкеке запустил флешмоб к 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева.

24.kg является информационным партнером концерта.