Флешмоб к 80-летию Муслима Магомаева. Лучшие выступят на концерте в Бишкеке

Русский дом в Бишкеке запускает флешмоб к 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Участникам предлагается вспомнить одну из песен из репертуара певца, записать выступление на видео и разместить его в социальных сетях с хештегами #Магомаев80 и #РусскийДомвБишкеке.

Лучший исполнитель получит возможность спеть на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека в концерте, посвященном 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева.

Ссылки на видеоролики также принимаются по электронной почте: rushousebishkek@yandex.ru с 25 июля по 15 августа.

Имя победителя объявят 17 августа, в день рождения народного артиста СССР.