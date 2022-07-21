Начать вакцинацию девочек против вируса папилломы Минздрав планирует в ноябре

В ноябре планируют начать вакцинацию девочек-подростков против вируса папилломы. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, исполняющий обязанности главы ведомства Жаркынбек Касымбеков сообщил об этом на научно-практической конференции «Вакцина для твоего будущего. Остановим рак шейки матки».

Он отметил, что плановая иммунизация является экономически эффективной стратегией общественного здравоохранения во всем мире. Ее реализация позволяет резко снизить уровень детской заболеваемости, смертности и инвалидности по сравнению с другими медицинскими вмешательствами в области здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что рак шейки матки является четвертым по распространенности видом у женщин и представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения во всем мире. К примеру, в 2020 году было зарегистрировано около 604 тысяч новых случаев этого заболевания, 342 тысячи женщин скончались.

Согласно оценочным данным ВОЗ, в Кыргызстане около 500 женщин заболевают раком шейки матки ежегодно.

Рак шейки матки является ведущей причиной смерти от онкологии у женщин, в среднем в год от него умирает около 300 больных. Сегодня показатель заболеваемости в Кыргызстане является одним из самых высоких среди стран Центральной Азии и в Европейском регионе ВОЗ.

Прививку будут ставить в возрасте 11 лет. В первый год внедрения вакцины научно-техническая группа экспертов по иммунизации также рекомендовала привить девочек 12-14 лет.