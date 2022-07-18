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Общество

Приказ подписан. Медицинские вузы в Кыргызстане закрывать не будут

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков подписал приказ, согласно которому высшие учебные заведения, где ведется обучение медицинским специальностям, закрывать не будут. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам и. о. министра, приказ от 30 марта 2022 года № 398 об отзыве формы № 6, подписанный Алымкадыром Бейшеналиевым, считается утратившим силу.

«Заключением комиссии установлено, что у Минздрава не было полномочий отзывать форму № 6 и, вообще, проверять вузы, поскольку это является неотъемлемой частью лицензий, выдаваемых Минобразования. Мы не имеем права сейчас повторно проверять эти вузы», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Он отметил, что учебные заведения могут планировать план приема абитуриентов с Министерством образования без их участия.

При этом межведомственная комиссия продолжает работу, идет инвентаризация нормативных правовых актов. «До окончания работы этой комиссии мы приостановили выдачу формы № 6. В будущем, до конца года, мы планируем сделать правила понятными, открытыми и желательно онлайн, чтобы избежать кривотолков и возмущения со стороны университетов, студентов, общественности», — добавил и. о. министра.

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«В настоящее время абитуриенты могут спокойно поступать на учебу в медвузы. Но по итогам работы межведкомиссии мы вернемся к вопросу формы № 6. Все будет открыто, понятно, транспарентно. Если вузы соответствуют требованиям, то будут работать, а если у них не будет клинических баз, то вопрос будет пересматриваться», — резюмировал он.

Для справки

Форма № 6 говорит о том, что имеющая клиническая база университета отвечает минимальным требованиям. Форму выдает Минздрав, а лицензию учебному заведению — Минобразования.

Напомним, в начале 2022 года глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев начал проверки медвузов. Работа комиссии показала, что только у восьми из негосударственных вузов есть условия для прохождения студентами практики. Минздрав передал в Минобразования информацию по девяти вузам. Восьми из них дали срок исправить все недостатки по клиническим базам до 1 июля. Кроме того, Минздрав выступал за закрытие 12 частных медицинских колледжей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239865/
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