Более 70 российских учителей будут преподавать в школах Кыргызстана

Проект «Российский учитель за рубежом» охватит в Кыргызстане 34 школы Бишкека и Оша. Об этом сообщает «Учительская газета» со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

По данным издания, ранее в проект были вовлечены 20 учебных заведений, а с 1 сентября к ним присоединятся еще 14 школ.

Уточняется, что более 70 российских педагогов будут преподавать в начальной школе, а также учить кыргызстанских детей русскому языку и литературе, математике, физике и другим наукам. Все уроки будут вестись на русском языке.

Напомним, этот проект стартовал в 2019 году. Как отметили в Минпросвещения, он востребован среди местного населения.

В прошедшем 2021/22 учебном году в программе участвовали 30 учителей из России. Они преподавали в более чем 20 школах Оша. Теперь к проекту присоединились учебные заведения из Бишкека.

«Отмечается, что в Кыргызстане очень высоко ценят опыт и профессионализм российских педагогов. По итогам учебного года учителям, которые участвовали в проекте, были вручены благодарственные письма. Особо было отмечено умение специалистов из России выстраивать работу с детьми, родителями и местными коллегами», — говорится в сообщении.