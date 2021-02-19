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Общество

В город Ош из России прибыли учителя для работы в местных школах

Российские учителя вновь приступили к работе в школах Оша. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, делегация учителей гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» прибыла в южную столицу 16 и 18 февраля.

Проект стартовал еще в 2019-2020 учебном году. Тогда 17 преподавателей русского языка и литературы, математики и учителей начальных классов впервые прибыли в Ош. В этом году в школах города работает 29 педагогов.

«Еще в начале учебного года учителей распределили в учебные заведения, но в связи с карантинными мерами они вели обучение онлайн, находясь в России. После улучшения эпидемиологической обстановки появилась возможность продолжать обучение очно, и группа прибыла в Ош», — рассказали в РЦНК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183981/
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