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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Жестокое избиение в Караколе. Дело направлено в суд

Уголовное дело по истязанию жительницы Каракола Айзат Усенбаевой, пострадавшей в результате семейного насилия, направлено в суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

«Отличная новость. Добились завершения расследования и направления уголовного дела в Каракольский городской суд по обвинению Рыскелди уулу Улана по факту истязания Айзат Усенбаевой с сыном с инвалидностями», — написал он.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью. Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239790/
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