Жестокое избиение в Караколе. Дело направлено в суд

Уголовное дело по истязанию жительницы Каракола Айзат Усенбаевой, пострадавшей в результате семейного насилия, направлено в суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

«Отличная новость. Добились завершения расследования и направления уголовного дела в Каракольский городской суд по обвинению Рыскелди уулу Улана по факту истязания Айзат Усенбаевой с сыном с инвалидностями», — написал он.