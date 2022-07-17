Положение женщин ухудшилось. Американец Ноа Бретчер о Кыргызстане после пандемии

Американец Ноа Бретчер уже бывал в Кыргызстане. Он приехал в июле 2019 года по программе организации Peace Corp («Корпус мира»). Но пробыл недолго: из-за пандемии коронавируса в марте 2020-го волонтеру пришлось покинуть КР. Когда ограничения сняли, Ноа вернулся. Но уже не в рамках программы Корпуса, а сам.

Как признался наш собеседник, за короткий период проживания в горной республике успел проникнуться духом и традициями кочевого народа.

Полюбил его самобытную культуру и певучий язык. О том, почему решил вернуться и чем планирует заниматься здесь, Ноа рассказал в интервью 24.kg.

— Спустя два года вы опять в Кыргызстане. Почему?

— Когда я вернулся в США в начале пандемии, то ожидал, что введенные ограничения будут короткими и я вернусь к своей службе в Корпусе мира через несколько месяцев.

Фото архива Ноа Бретчера. Здорово опять вернуться в Кыргызстан

Однако три месяца превратились в шесть, шесть — в год и возвращение на службу в Корпус мира казалось все менее и менее вероятным. Служба в Корпусе мира обычно длится 27 месяцев. Я был в Кыргызстане всего девять месяцев.

Возможности выучить язык и увидеть всю страну не было. Поэтому я решил вернуться сам, а не с Корпусом мира. Ноа Бретчер

— Чем собираетесь здесь заниматься, если не волонтерской деятельностью?

— В январе мы вместе с моим кыргызским другом и партнером Советбеком Зикировым открыли в Оше собственный центр английского языка Kalpak English Academy. 1 июля запустили филиал в Кызыл-Кие. Рассматриваем вариант открытия центра в Бишкеке тоже, но позже. Пока планируем сосредоточиться на юге Кыргызстана.

Этот регион менее развит, и здесь меньше возможностей получить качественное образование, поэтому я рад, что мы можем предоставить такой шанс и дать путевку в мир жителям юга. Ноа Бретчер

— За эти два года, пока вас не было в Кыргызстане, многое изменилось. Что конкретно заметили вы? Помимо нового президента и роста цен.

— Усилились религиозные настроения. По крайней мере на юге страны.

Положение женщин, похоже, ухудшилось с тех пор, как я впервые приехал в Кыргызстан. Здесь, в Оше, я вижу много женщин, одетых в бурку и никаб. Два года назад это было не так массово распространено. Ноа Бретчер

Конечно, это необязательно является большой проблемой и меня не касается, как женщины предпочитают одеваться. Но, похоже, что свидетельствует о более широкой тенденции.

Например, недавно три женщины-профессора, работающие в ОшГУ, пришли в наш центр с просьбой подготовить их к сдаче TOEFL.

Они настаивали на том, чтобы учителем была женщина, потому что их мужья не примут мужчину в качестве преподавателя. Это были немолодые женщины, карьеристки в 40 и старше лет. Я сказал, что у нас нет женщин-преподавателей TOEFL, но их мужьям не нужно об этом знать.

Одна профессор сказала, что ее муж часто звонит ей по видеосвязи и просит показать, где она находится, поэтому ей нужна учительница.

Я сказал, что когда ее муж позвонит, я могу попросить нашу женщину-администратора встать перед классом и сделать вид, что преподает.

Это грустная история, потому что в Кыргызстане женщины вообще намного лучше и успешней учатся. Девять из десяти моих лучших учениц — женщины. Но их потенциал часто ограничен ожиданиями их семей или общества. С моей точки зрения, как американца, я не вижу противоречия между карьерой и образованием и тем, чтобы быть человеком, ориентированным на семью.

— В начале нашей беседы вы сказали, что ощутили на своем кармане скачок цен. И даже по блюдам определили, что экономическая ситуация ухудшается. Можете привести пример?

— Мой любимый ресторан в Оше повысил цену на шашлык, и теперь в него кладут четыре куска мяса, а не пять. Как было раньше.

— Когда вы вспоминали Кыргызстан, какие образы всплывали в вашей голове в первую очередь?

— Еще до того, как я приехал сюда, посетил Кашгар на родине уйгуров (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. — Прим. 24.kg). Это было первое место, где я встретил кыргызов. В это время меня заинтересовала Центральная Азия, поэтому я решил приехать в Кыргызстан. Кашгар очень похож на Ош и Южный Кыргызстан.

Фото из архива Ноа Бретчера. Веселый молочник и Ноа

Хотя люблю природу, но я не тот человек, который проводит так много времени, любуясь пейзажами. Мне достаточно бывать на природе несколько раз в году, поэтому оживленные улицы Оша я ценю больше, чем природу Кыргызстана.

Мои первые мысли о Центральной Азии были связаны с оживленными базарами Шелкового пути, а не с горами и долинами, поэтому Ош — идеально мне подходит. Ноа Бретчер

— Скучаете по родине?

— Не особо. Больше по еде. Я родом из Калифорнии и всегда жил очень близко к океану. В Кыргызстане едят один-два вида рыбы, в Калифорнии десятки вкусных сортов рыбы и морепродуктов. Я особенно скучаю по местным крабам из графства Гумбольдт, где я вырос.

Есть и другие продукты, по которым я скучаю. Несмотря на то что Кыргызстан является страной с большим количеством молочной продукции, здесь нет хорошего сыра. Кроме того, я скучаю по разнообразию вин, доступных в США, не только калифорнийских, но и европейских, которые трудно найти здесь, в Оше, или даже в Бишкеке.

У нас в Калифорнии больше разнообразных овощей, и поэтому мы можем делать гораздо лучшие салаты. Если бы в Оше появилась пекарня в европейском стиле, было бы прекрасно. Как бы я ни любил кыргызский и узбекский хлеб, я скучаю по немецкому и французскому. И, конечно же, скучаю по мексиканской кухне. Разнообразие еды в США — это здорово.

Непринужденный образ жизни в Оше похож на атмосферу в некоторых частях Калифорнии. Однако калифорнийцы куда пунктуальнее ошан. Ноа Бретчер

— Первое ваше нахождение в Кыргызстане значительно сократилось из-за коронавируса. Но вы вернулись. Надолго?

— Я планирую задержаться. Хотел бы увидеть, насколько успешным окажется мой проект. Я говорю о школе английского языка. Может так статься, что проживу в Кыргызстане еще 10 или 12 лет, кто знает!