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Общество
Сюжет: Экспаты

Американец Ноа Бретчер мечтает жить и работать в Кыргызстане

Американец Ноа Бретчер приехал в Кыргызстан в июле 2019 года по программе организации Peace Corp («Корпус мира»). В стране он пробыл недолго: из-за пандемии коронавируса в марте 2020-го волонтеру пришлось покинуть КР. Но за короткое время Ноа выучил кыргызский язык и проникся культурой кочевого народа.

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В беседе с 24.kg иностранец рассказал о том, как ему пришла идея сделать электронный комуз, по чему он больше всего скучает и почему он с нетерпением ждет возращения в Кыргызстан.

— Ноа, чем вы занимались в Кыргызстане?

— Работал преподавателем по английскому языку в школе в селе Кыргыз-Чек Кара-Суйского района Ошской области. Жил в кыргызской семье. Моя кыргызская мама работает учителем, папа — профессор в ОшГУ. Также у меня есть бабушка, дедушка и братья.

К сожалению, мне пришлось уехать. Сейчас я живу в Калифорнии, в городе Юрика. Он расположен вблизи Тихого океана.

— Как вы узнали о нашей стране?

— Три года назад я был в Китае в автономных округах Кашгар и Кызыл-Суу. Там проживает много кыргызов. Заинтересовался Средней Азией и Кыргызстаном. Решил приехать в эту страну по специальной программе.

— Что вас удивило в нашей культуре?

— Когда я приехал, специально для меня накрыли стол, зарезали барана, и мне, как почетному гостю, вручили его глаз и сказали съесть. Я пребывал в легком шоке, но было интересно.

— А что вас разочаровало?

— Кыргызстан — очень красивая страна.

Меня огорчает, что на улицах и местах отдыха на природе много мусора.

Американец Ноа Бретчер

Я жил рядом с городом Ош, поэтому частенько забирался на гору Сулайман-Тоо. Эта гора считается национальным достоянием, и она очень ценна и значима для кыргызов и всех мусульман. Поэтому увидев граффити и мусор на этой горе, расстроился.

— Как вам пришла идея изготовить электронный комуз и кто научил вас на нем играть?

— Когда я пришел работать в инновационную школу-гимназию № 87 имени Сыдыка Алайчы уулу, его директор Алтымыш Топчубаев подарил мне свой комуз. Я играю на электронной гитаре. Поэтому стал искать в интернете электронный комуз, но не нашел и решил изготовить его самостоятельно. Мой дедушка плотник. Поэтому он мне в этом помог.

Моим учителем по комузу был Мамат Мадазимов. Его отец Болуш Мадазимов был известным комузистом.

— Уже полгода, как вы живете в штатах. Вспоминаете о нашей стране?

— Да, и очень скучаю.Особенно по национальным блюдам. Я жил на юге Кыргызстана и каждый день питался очень хорошо: плов, большие самсы, шашлык. В моей кыргызской семье невестка очень вкусно готовила. К сожалению, коронавирус пришел в Кыргызстан до того, как я попробовал кумыс. Обязательно приеду и попробую.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планировал жить и работать в Кыргызстане. Коронавирус поменял мои планы. Там осталось много работы.

Жду возвращения в Кыргызстан, чтобы учить детей разговаривать на английском языке. Сам хочу научиться играть мелодию «Маш ботой».

Американец Ноа Бретчер

По возвращении также планирую разработать проект по очистке территории горы Сулайман-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164120/
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