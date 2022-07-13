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Общество

Ремонт фасада здания правительства в Бишкеке раскритиковали активисты

В Бишкеке ремонтируют фасад здания правительства. Фотографии опубликовала в Twitter инициатива Peshcom.

Активисты отметили, что Дом правительства медленно превращается в «илитку». «Между прочим, здание является памятником архитектуры», — добавили они.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил 24.kg, что ведутся плановые ремонтные работы. «Здание находится в эксплуатации с 1960-х годов прошлого века. За это время капитальный ремонт фасада не проводился. Так как здание находится в реестре исторических памятников, проект реконструкции разработан и согласован с Минкультуры», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239564/
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