Ремонт фасада здания правительства в Бишкеке раскритиковали активисты

В Бишкеке ремонтируют фасад здания правительства. Фотографии опубликовала в Twitter инициатива Peshcom.
Активисты отметили, что Дом правительства медленно превращается в «илитку». «Между прочим, здание является памятником архитектуры», — добавили они.
Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил 24.kg, что ведутся плановые ремонтные работы. «Здание находится в эксплуатации с 1960-х годов прошлого века. За это время капитальный ремонт фасада не проводился. Так как здание находится в реестре исторических памятников, проект реконструкции разработан и согласован с Минкультуры», — сказал он.