COVID-19. В Кыргызстане за сутки выявили 39 случаев

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 39 случаев COVID-19. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, 27 человек обратились в связи с появлением симптомов. Два случая завозных (из США и Казахстана). Еще 10 человек выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.

Получают амбулаторное лечение 34 больных, госпитализированных — 5.

Все области сегодня находятся в зеленой зоне. Но эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет более 1, что говорит о начале подъема заболеваемости.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 тысяча 282 случая коронавируса и внебольничной пневмонии.