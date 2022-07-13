COVID-19. Стоимость ПЦР-анализа в Бишкеке снизилась

Стоимость ПЦР-анализа в Бишкеке снизилась с сегодняшнего дня. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По ее данным, теперь тест стоит 490 сомов вместо прежних 788 сомов. Однако эта цена действует только в ДГСЭН. Остальные центры госсанэпиднадзора считают по своему прейскуранту.

Отметим, что накануне, 12 июля, по республике зарегистрировали 28 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране официально зарегистрированы 201 тысяча 243 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.