08:39
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Стоимость ПЦР-анализа в Бишкеке снизилась

Стоимость ПЦР-анализа в Бишкеке снизилась с сегодняшнего дня. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По ее данным, теперь тест стоит 490 сомов вместо прежних 788 сомов. Однако эта цена действует только в ДГСЭН. Остальные центры госсанэпиднадзора считают по своему прейскуранту.

Отметим, что накануне, 12 июля, по республике зарегистрировали 28 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране официально зарегистрированы 201 тысяча 243 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239529/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Узбекистан и&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;2024 году откроют новый пограничный пост Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
16 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 февраля, четверг
23:46
Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа
23:22
Из дома бишкекчанки украли золото и деньги. Задержан подозреваемый
23:04
Рынки и скотобойни, не отвечающие веттребованиям, будут закрыты — Бакыт Торобаев
22:46
Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство
22:19
Завод по переработке кожи и шерсти планируют открыть в Нарыне