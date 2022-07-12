Изнасилование 13-летней. Адвокат обвиняемых довел мать девочки до слез

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

На скамье подсудимых трое обвиняемых: сторож рынка «Дордой» 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района 34-летний Эрмек (имена изменены).

Заседание проходит в закрытом режиме. Журналистов не пустили в зал, однако в коридоре было слышно, как во время процесса адвокат одного из подозреваемых заявил, что родители девочки «пиарятся и хотят получить побольше денег». Мать ребенка заплакала и закричала, что им не нужны никакие деньги, ни одного сома, а лишь справедливое наказание для обвиняемых.

Напомним, по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.