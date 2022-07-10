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Общество

В Таджикистане освобождены 11 граждан Кыргызстана. Они уже дома

Одиннадцать кыргызстанцев, содержащихся в тюрьмах Таджикистана, освобождены и переданы на родину. Об этом сообщили в силовых структурах КР.

Эту информацию также журналистам «Азаттык» подтвердил Айдарбек Хайдаров, с 24 октября 2021 года содержавшийся под стражей в СИЗО города Худжанд. По его словам, вместе с ним кыргызской стороне были переданы еще 10 граждан КР.

Все они были задержаны в разное время правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в незаконном пересечении границы.

Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов ранее сообщал, что задержанных на кыргызско-таджикской границе 11 граждан КР содержат в тюрьмах РТ в нечеловеческих условиях.

А полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев отмечал, что Садыр Жапаров ставил перед чиновниками конкретную задачу — способствовать скорейшему освобождению соотечественников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239404/
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