Убийца японского экс-премьера Синдзо Абэ объяснил свой поступок

41-летний Тэцуя Ямагами, задержанный за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал следователям о мотивах своего поступка. Об этом стало известно телеканалу NHK, сообщает «Коммерсант».

По словам стрелявшего, Синдзо Абэ принадлежал к определенной «группе лиц», из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Он сказал, что его мать сделала для группы большое пожертвование, из-за чего вся жизнь семьи «пошла под откос», говорится в сообщении.

О какой «группе лиц» идет речь, не уточняется. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, также воздержалась от комментариев на данную тему, объяснив это интересами следствия.

Между тем, как пишет японская газета «Асахи Симбун», Тэцуя Ямагами заявил на допросе, что у него не было «политической неприязни к Абэ».

Синдзо Абэ выступал с речью в поддержку своей Либерально-демократической партии — 10 июля в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента. Вскоре после начала выступления у него за спиной, по словам очевидцев, раздались два выстрела. Политик упал, держась за грудь.