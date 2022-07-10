Изнасилование девочки с инвалидностью. На экспертизу ДНК собирают деньги

Правозащитник Камиль Рузиев рассказал 24.kg, что на проведение экспертизы ДНК по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки с инвалидностью требуются деньги.

По его словам, в Кыргызстане сделать ее невозможно. Придется отвозить данные в Россию.

«Администрация Иссык-Кульской области, айыл окмоту Тюпского района, даже УВД региона, все пообещали скинуться», — сказал Камиль Рузиев.

Он добавил, что пока не будет результатов экспертизы, следствие не возобновится. Подозреваемые также не выявлены.

Ранее в УВД Иссык-Кульской области заявляли, что в последнее время в социальных сетях публикуется не соответствующая действительности информация об этом факте.

Напомним, изначально в совершении преступления подозревали 70-летнего мужчину. Но позже все подозрения с него были сняты.

По словам адвоката, 16-летняя девочка с ДЦП на пятом месяце беременности попала в роддом с кровотечением. Подростка прооперировали, но ее ребенка спасти не удалось.